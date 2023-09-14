Американский волейболист Мэттью Андерсон перешёл из «Зенита» в турецкий клуб
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Американский волейболист Мэттью Андерсон, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», стал игроком турецкого клуба «Зираат Банкасы», сообщается на официальном сайте Турецкой федерации волейбола.
Напомним, Андерсон перешёл в санкт-петербургский «Зенит» осенью прошлого года. Летом сообщалось, что 36-летний американский игрок планирует разорвать соглашение с российским клубом и перейти в «Зираат Банкасы». Контракт Андерсона с «Зенитом» рассчитан ещё на год, а сумма неустойки за разрыв соглашения составляет $ 950 тысяч.
Санкт-петербургский клуб официально не объявлял об уходе Андерсона. В «Зираат Банкасы» также пока не сообщали о трансфере.
Напомним, «Зенит» занял четвёртое место в волейбольной Суперлиге сезона-2022/2023.
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