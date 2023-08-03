«Я уверен во всех игроках своей команды». Вербов — о трансферных новостях

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал возможные трансферные новости.

«Мы знаем, что при желании возможно всё. И контрактные условия не так важны. Если какой-то игрок подойдёт и скажет, что не хочет играть в Казани, дальше сотрудничать будет почти нереально. Игроки должны хотеть играть в команде, должны хотеть работать с конкретным тренером – это очень важно, и мы уделяем этому пристальное внимание. В этом плане я уверен во всех игроках своей команды», – приводит слова Вербова «Спорт Бизнес Online».

Напомним, ранее появилась информация о возможном уходе 36-летнего американского волейболиста Мэттью Андерсона из санкт-петербургского «Зенита», согласно которой спортсмен планирует разорвать контракт с российской командой и перейти в турецкий клуб «Зираатбанк».