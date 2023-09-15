Эрвин Нгапет обвинил судью в поражении Франции в полуфинале ЧЕ-2023

Волейболист сборной Франции Эрвин Нгапет призвал отстранить от судейства арбитра полуфинального матча чемпионата Европы с Италией, завершившегося поражением трёхцветных со счётом 0:3 (21:25, 19:25, 23:25).
На матчболе итальянцев в третьей партии (24:23) Нгапет выполнил подачу. Судья определила аут, тем самым отдав решающее очко, а с ним и победу в матче Италии. Взять челлендж французы не могли – право на просмотр у них закончилось. А главный судья, которая по правилам могла это сделать, отказалась брать повтор.
После матча в сети появились кадры той самой подачи, на которых видно, что мяч попал в площадку, то есть Франция должна была сравнять счёт в этом эпизоде, и матч бы продолжился.
Нгапет репостнул эти кадры себе в сториз, отметив Европейскую конфедерацию волейбола и подписав: «Пожизненный запрет на судейство».
Напомним, что за титул чемпионов Европы итальянские волейболисты сыграют с командой Польши. Финальный матч состоится в субботу, 16 сентября. Сборные Словении и Франции в тот же день встретятся в поединке за бронзовые медали соревнований.
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