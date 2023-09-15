Стояновский и Лешуков выиграли Кубок Столетия по пляжному волейболу

Олег Стояновский и Илья Лешуков стали обладателями Кубка Столетия по пляжному волейболу.
В финале Стояновский и Лешуков, выступающие за новоуренгойский «Факел», нанесли поражение представителям Обнинска Дмитрию Веретюку и Алексею Архипову со счётом 2:0 (21:12, 21:15).
Бронзовыми призёрами стали представители «Витязя» Вячеслав Красильников и Константин Семёнов. В матче за третье место Красильников и Семёнов обыграли белорусов Александра Дедкова и Павла Петрушко со счётом 2:0 (21:17, 21:14).
Ранее в полуфиналах Стояновский и Лешуков были сильнее Красильникова и Семёнова, а Веретюк и Архипов взяли верх над Дедковым и Петрушко.
Кубок Столетия по пляжному волейболу среди мужских и женских команд проходил с 13 по 15 сентября на Федеральной территории «Сириус». Общий призовой фонд турнира, посвящённого вековому юбилею отечественного волейбола, – 6 миллионов рублей
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