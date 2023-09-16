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Сборная Польши стала чемпионом Европы по волейболу среди мужчин

Сборная Польши стала чемпионом Европы по волейболу среди мужчин
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В Риме определился чемпион Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, турнир принимали Италия, Болгария, Северная Македония и Израиль.

В финальном матче турнира встретились хозяева площадки, действующие чемпионы сборная Италии и бронзовый призёр прошлого чемпионата команда Польши. Со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:23) победу одержала сборная Польши, в последний раз завоёвывавшая титул в 2009 году.

Напомним, чемпионат стартовал 28 августа. В нём принимали участие 24 сборные. Игры проходили в Риме, Бари, Анконе, Перудже, Болонье, Варне, Скопье и Тель-Авиве. Ранее бронзовые медали чемпионата Европы по волейболу выиграла сборная Словении, обыгравшая в пяти сетах сборную Франции со счётом 3:2 (25:22, 25:16, 21:25, 18:25, 15:11).

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