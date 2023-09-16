Сборная Польши стала чемпионом Европы по волейболу среди мужчин
Поделиться
В Риме определился чемпион Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, турнир принимали Италия, Болгария, Северная Македония и Израиль.
В финальном матче турнира встретились хозяева площадки, действующие чемпионы сборная Италии и бронзовый призёр прошлого чемпионата команда Польши. Со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:23) победу одержала сборная Польши, в последний раз завоёвывавшая титул в 2009 году.
Напомним, чемпионат стартовал 28 августа. В нём принимали участие 24 сборные. Игры проходили в Риме, Бари, Анконе, Перудже, Болонье, Варне, Скопье и Тель-Авиве. Ранее бронзовые медали чемпионата Европы по волейболу выиграла сборная Словении, обыгравшая в пяти сетах сборную Франции со счётом 3:2 (25:22, 25:16, 21:25, 18:25, 15:11).
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
23:48
-
20:59
-
09:00
-
04:00
- 15 сентября 2023
-
23:10
-
22:08
-
20:24
-
13:59
-
00:05
- 14 сентября 2023
-
21:29
-
14:28
-
13:01
-
09:00
- 13 сентября 2023
-
17:38
-
16:13
-
09:15
-
08:50
-
08:00
-
01:02
-
00:45
- 12 сентября 2023
-
22:00
-
21:40
-
15:40
-
13:52
-
09:00
- 11 сентября 2023
-
23:24
-
21:25
-
19:45
-
09:00
-
00:36
- 10 сентября 2023
-
23:40
-
23:20
-
22:58
-
22:40
-
21:46
Партнерский контент