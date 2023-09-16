Решается судьба бронзы мужского Евро-2023! LIVE заключительного дня из волейбольного Рима

Словения в матче за третье место сойдётся с Францией, за титул чемпиона поспорят Италия и Польша.

Заключительный день чемпионата Европы — 2023 настал! Ещё месяц назад в Вероне поход за титулом начали женские сборные, сегодня в Риме первенство закольцуют мужские команды. Из 24 сборных осталось всего четыре. В 1/2 финала Италия в трёх партиях переиграла Францию, Польша — Словению в четырёх сетах.

Матч за третье место:

18:30 Франция — Словения

Финал:

22:00 Италия — Польша

Финальные матчи пройдут на арене ПалаЛоттоматика: стадион в Риме вмещает около 12 тысяч человек, и хозяева точно рассчитывают на полные трибуны. Ведь у чемпионов Евро 2021 года в соперниках победители Лиги наций этого года! Матч за третье место станет не менее интригующим: там сыграют вице-чемпионы прошлого ЧЕ и олимпийские чемпионы Токио.

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