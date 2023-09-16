Решается судьба бронзы мужского Евро-2023! LIVE заключительного дня из волейбольного Рима

Заключительный день чемпионата Европы — 2023 настал! Ещё месяц назад в Вероне поход за титулом начали женские сборные, сегодня в Риме первенство закольцуют мужские команды. Из 24 сборных осталось всего четыре. В 1/2 финала Италия в трёх партиях переиграла Францию, Польша — Словению в четырёх сетах.
Матч за третье место:
18:30 Франция — Словения
Финал:
22:00 Италия — Польша
Финальные матчи пройдут на арене ПалаЛоттоматика: стадион в Риме вмещает около 12 тысяч человек, и хозяева точно рассчитывают на полные трибуны. Ведь у чемпионов Евро 2021 года в соперниках победители Лиги наций этого года! Матч за третье место станет не менее интригующим: там сыграют вице-чемпионы прошлого ЧЕ и олимпийские чемпионы Токио.
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Кто будет на пьедестале?
Тот самый мяч и то самое касание. Было?
Как прошли полуфиналы?
Спойлер: не без инцидентов.
Во время первого — Польша vs Словения — сломался основной связующий словенцев Грегор Ропрет. Как показал рентген, он вывихнул лодыжку. Его экстренно заменит 36-летний Деян Винчич.
А уже в 1/2 между Италией и Францией случился судейский казус. На матчболе итальянцев в третьей партии (24:23) Нгапет выполнил подачу. Судья определила аут, тем самым отдав решающее очко, а с ним и победу в матче Италии. Взять челлендж французы не могли – право на просмотр у них закончилось. А главный судья, которая по правилам могла это сделать, отказалась брать повтор. Мяч, как показали фото днём позже, всё же приземлился в площадку.
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