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Финал чемпионата Европы — 2023 по волейболу: за медали борются Словения, Франция, Италия и Польша, результаты, счёт

Решается судьба бронзы мужского Евро-2023! LIVE заключительного дня из волейбольного Рима
София Колодкина
Сборная Франции на волейбольном Евро-2023
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Словения в матче за третье место сойдётся с Францией, за титул чемпиона поспорят Италия и Польша.

Заключительный день чемпионата Европы — 2023 настал! Ещё месяц назад в Вероне поход за титулом начали женские сборные, сегодня в Риме первенство закольцуют мужские команды. Из 24 сборных осталось всего четыре. В 1/2 финала Италия в трёх партиях переиграла Францию, Польша — Словению в четырёх сетах.

Календарь турнира
Сетка плей-офф

Матч за третье место:

18:30 Франция — Словения

Финал:

22:00 Италия — Польша

Финальные матчи пройдут на арене ПалаЛоттоматика: стадион в Риме вмещает около 12 тысяч человек, и хозяева точно рассчитывают на полные трибуны. Ведь у чемпионов Евро 2021 года в соперниках победители Лиги наций этого года! Матч за третье место станет не менее интригующим: там сыграют вице-чемпионы прошлого ЧЕ и олимпийские чемпионы Токио.

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Кто будет на пьедестале? Как прошли полуфиналы?
Live София Колодкина

Кто будет на пьедестале?

17:35 София Колодкина

Тот самый мяч и то самое касание. Было?

17:18 София Колодкина

Как прошли полуфиналы?

Спойлер: не без инцидентов.

ЧЕ-2023 (м) . 1/2 финала
14 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Словения
Польша: Попивчак, Качмарек, Курек, Клос, Леон, Беднож, Сливка, Ломач, Кохановский, Семенюк, Заторски, Януш, Форналь, Хубер
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Кёк, Томан, Брачко, Шталекар, Концилья, Ковачич, Штерн, Ропрет, Урнаут, Чебуль, Можич, Муянович

Во время первого — Польша vs Словения — сломался основной связующий словенцев Грегор Ропрет. Как показал рентген, он вывихнул лодыжку. Его экстренно заменит 36-летний Деян Винчич.

ЧЕ-2023 (м) . 1/2 финала
14 сентября 2023, четверг. 22:15 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Франция
Италия: Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сканферла, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Руссо, Ринальди, Боволента, Сангвинетти, Моска
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Буайе, Ле Гофф, Бюльтор, Клевено, Луати, Карле, Жуффруа

А уже в 1/2 между Италией и Францией случился судейский казус. На матчболе итальянцев в третьей партии (24:23) Нгапет выполнил подачу. Судья определила аут, тем самым отдав решающее очко, а с ним и победу в матче Италии. Взять челлендж французы не могли – право на просмотр у них закончилось. А главный судья, которая по правилам могла это сделать, отказалась брать повтор. Мяч, как показали фото днём позже, всё же приземлился в площадку.

17:08 София Колодкина
Перед мужскими разборками можно вспомнить и тройку лучших на женском Евро.
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