Команда пляжников обыграла команду классиков в «Кубке Вызова»

Вчера, 16 сентября, в Сочи прошёл турнир по волейболу под название «Кубок Вызова». В выставочных матчах сыграла команда классики с командой пляжного волейбола по правила пляжного, но в формате четыре на четыре.
В матче мужчин победу одержала команда пляжников со счетом 2:0. Награду лучшего игрока матча получил Олег Стояновский.
В выставочном матче приняли участие Павел Панков, Алексей Архипов, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и Илья Власов – классика, и Вячеслав Красильников, Илья Лешуков, Дмитрий Веретюк, Олег Стояновский и Тарас Мыськив – пляжники.
Тажке прошёл матч и среди женщин. В их противостоянии сильнее оказались волейболистки классического волейбола (2:1). Лучшим игроком по итогу встречи была выбрала Евгения Старцева.
Участив в игре приняли Евгения Старцева, Ирина Капустина, Ирина Королёва, Юлия Подскальная и Наталья Малых – классика, и Арина Ряжнова, Екатерина Бирлова, Ларисса Франка, Надежда Макрогузова и Светлана Холомина — пляжный.
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