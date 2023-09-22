Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Белогорье» в Кубке Столетия

В Казани двумя матчами стартовал второй круг предварительного этапа Кубка Столетия среди мужских команд в группе А. Санкт-петербургский «Зенит» нанёс поражение «Белогорью» со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 25:17, 25:19). Казанский «Зенит» обыграл нижегородский АСК — 3:0 (25:18, 25:18, 25:17).

Напомним, по регламенту Кубка Столетия восемь лучших команд Суперлиги сезона-2022/2023 поделены на две группы. В «Финал четырёх», который пройдёт с 6 по 8 октября в Калининграде, выходят две лучшие команды из каждой группы.

На данный момент турнирную таблицу группы А возглавляют два «Зенита», в активе которых по девять очков. У идущего третьим «Белогорья» — шесть очков.

Волейбол. Кубок Столетия. Мужчины

Предварительный этап. Группа А. Казань

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Белогорье» (Белгород) – 3:1 (20:25, 25:21, 25:17, 25:19).

«Зенит» (Казань) – АСК (Нижний Новгород) – 3:0 (25:18, 25:18, 25:17).