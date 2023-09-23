Стали известны обстоятельства гибели олимпийской чемпионки по волейболу Валевской

Олимпийская чемпионка 2008 года бразильская волейболистка Оливейра Валевска погибла в результате падения с 17-го этажа, сообщает Web Volei со ссылкой на отчёт полиции.

Валевска упала с 17-го этажа дома в Сан-Паулу, в котором проживала с мужем. Сама 43-летняя спортсменка жила на девятом этаже, а на 17-м размещена зона отдыха, к которой имеют доступ жильцы здания. После падения Валевской была оказана медицинская помощь, её пытались реанимировать, однако спасти спортсменку не удалось. Полиция продолжает расследовать обстоятельства смерти, в том числе рассматривается версия самоубийства.

В составе сборной Бразилии Оливейра Валевска становилась чемпионкой (2008) и бронзовым призёром (2000) Олимпийских игр, а также пять раз выигрывала чемпионат Южной Америки и дважды завоёвывала серебро в Кубке мира.