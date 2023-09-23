«Белогорье» и казанский «Зенит» выиграли свои матчи на Кубке Столетия

23 сентября прошли два матча Кубка Столетия по волейболу среди мужчин в группе А. Волейболисты «Белогорья» обыграли нижегородский АСК со счётом 3:0 (25:17, 25:21, 25:20). Во втором матче группы «Зенит-Казань» переиграл «Зенит» из Санкт-Петербурга 3:0 (26:24, 25:21, 25:10).
Перед последним игровым днём положение команд в группе А следующее: 1. «Зенит-Казань» (Казань) — 12 очков. 2. «Белогорье» (Белгород) — 9 очков. 3. Зенит (Санкт-Петербург) — 9 очков. 4. АСК (Нижний Новгород) — 0 очков.
Напомним, восемь лучших команд Суперлиги сезона-2022/2023 поделены на две группы. В «Финал четырёх», который состоится с 6 по 8 октября в Калининграде, выходят по два лучших коллектива из каждой группы. Ранее из группы B в решающую стадию Кубка Столетия вышли «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Новосибирск).
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