Волейболистки «Динамо-Ак Барса» завоевали бронзовые медали Кубка Столетия
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» стал бронзовым призёром Кубка Столетия-2023. Сегодня, 24 сентября, в матче за третье место волейболистки казанского клуба в пяти партиях переиграли калининградский «Локомотив» (22:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:8).
В полуфинале «Динамо-Ак Барс» уступило «Ленинградке» (Санкт-Петербург) со счётом 1:3 по сетам, а «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» (0:3).
«Финал четырёх» Кубка Столетия среди женских команд проходит в Новосибирске. Сегодня, 24 сентября, в 15:00 мск начнётся финальный матч с участием «Ленинградки» и «Динамо».
Новый сезон женской волейбольной Суперлиги стартует 28 сентября. В открывающем сезон матче встретятся «Локомотив» и «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).
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