Польша проведёт чемпионат мира по волейболу среди мужчин в 2027 году

Польша примет чемпионат мира по волейболу среди мужчин – 2027, сообщает WorldofVolley.

По информации источника, об это стало известно на втором европейском конгрессе спорта и туризма в городе Закопан. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с министром спорта и туризма Камилем Бортничуком и представителями польского волейбола объявили, что чемпионат мира пройдёт в Польше.

«Этот год был для нас феноменальным: не только золото Лиги Наций, но и чемпионат Европы, и многое другое», — приводит слова Моравецкого WorldofVolley.

Это уже четвертый крупный международный турнир по волейболу, который организует Польша. Ранее они принимали чемпионаты мира среди мужчин в 2014 и 2022 годах, а также чемпионат мира среди женщин в 2022 году совместно с Нидерландами.

Мужская сборная Польши за последние десять лет выиграла четыре турнира: дважды чемпионат мира (2014 и 2018), по разу чемпионат Европы (2023) и Лигу Наций (2023).