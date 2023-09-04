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Женская сборная Турции по волейболу впервые в истории взяла золото чемпионата Европы, Сербия с Бошкович — вторая

Исторический финал волейбольного ЧЕ! В пятисетовой битве Сербия вновь упустила золото
София Колодкина
Исторический чемпион волейбольного ЧЕ!
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В калининградский «Локомотив» едет чемпионка Европы Эбрар Каракурт.

Cборная Турции впервые в истории стала чемпионом Европы! В Брюсселе в пятисетовом финале она победила Сербию со счетом 3:2. Этот успех турчанок, довольно уверенно одолевших в четвертьфинале полек (3:0) и в полуфинале итальянок (3:2), является и достижением главного тренера, менее чем за год завоевавшего со своими сборными три трофея.

ЧЕ-2023 (ж) . Финал
03 сентября 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Сербия
Окончен
2 : 3
Турция
Сербия: Буша, Лазович, Дрча, Попович, Узелац, Огненович, Куртагич, Пушич, Бьелица, Алексич, Стеванович, Егдич, Бошкович, Лозо
Турция: Орге Гюнер, Шебнем Акёз, Озбай, Варгас, Айкач, Акман, Баладын, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Айдын, Каракурт

Второй титул за три месяца

У Турции давно не было впечатляющих результатов: шестое место на ЧМ, пятое – на Олимпиаде, куда они квалифицировались всего дважды в своей истории. Да, были успехи в той же Лиге наций (серебро и бронза) и ЧЕ (три последних первенства на пьедестале), но воспринимать команду как грандов женского волейбола начали в этом году – уверенный №1 рейтинга FIVB после ЧЕ закрепил этот статус.

Даниэле Сантарелли

Даниэле Сантарелли

Фото: Kristof Van Accom/Zuma/ТАСС

Ситуация изменилась во многом благодаря лучшему тренеру последних лет Даниэле Сантарелли, который в прошлом году привёл сербов к титулу чемпионов мира (3:0 в финале над Бразилей), а уже в этом — Турцию к победе в Лиге наций и минувшем Евро. Менее чем за год Сантарелли выиграл со своими сборными три крупнейших трофея – помимо золота Олимпийских игр, куда Турции предстоит отобраться на ближайших играх квалификации.

Рекорд Мелиссы Варгас
На волейбольном Евро уже побит исторический рекорд! Кубинка запустила огненную пушку
Истории
На волейбольном Евро уже побит исторический рекорд! Кубинка запустила огненную пушку

Другой фактор быстрого успеха — Мелисса Варгас. Кубинская нападающая начала представлять цвета Турции как раз этим летом, хотя получила паспорт ещё в 2021 году лично из рук президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Но даже за такой короткий промежуток времени стала национальной героиней: местная пекарня в городке Кютахья накануне финала организовала благотворительную раздачу бубликов за здоровье девушки. «Важно, чтобы Мелисса не пострадала от сглаза. Горожане проявили большой интерес к нашему мероприятию. Надеюсь, мы тоже получим трофей», – говорится в заявлении пекарни.

Акция в поддержку Мелиссы Варгас

Акция в поддержку Мелиссы Варгас

Фото: twitter.com/gibbybaris

Сербов же сейчас возглавляет другой итальянец Джованни Гвидетти, который с 2017 по 2022 год тренировал… турчанок. Они и разыграли крупнейший европейский титул в волейболе.

Битва диагональных осталась за Варгас

Игра с самого начала была равной, и до середины первой партии команды дарили и возвращали брейковые мячи: две подряд ошибки Эбрар Каракурт из четвёртой зоны дали соперницам шанс оторваться – 16:14. А нечастая ошибка Варгас в атаке принесла Сербии первый матчбол, который затем хитро реализовал блок подопечных Гвидетти: Йована Стеванович убрала руки и мяч от Мелиссы просвистел в аут, не зацепив блок.

Во втором сете сборная Сантарелли стала увеличивать отрыв от Сербии уже со старта. И турчанки регулярно держали преимущество: 11:8, 13:10, 16:12, 20:16, 22:17. Закрыть этот сет для Турции, казалось, уже не составит труда, но эйс Бошкович, сербский блок на Варгас от Сары Лозо – и разница в два очка давала шансы на камбэк. Однако Мелисса снова получила три сетбола и первый же реализовала эйсом – 25:21.

В третьей партии приём сербок совсем посыпался (35% против 70% – у Турции), и преимущество турчанок увеличивалось в разы – 15:9. Казалось, подопечные Сантарелли заберут и этот сет, но две ошибки Хадин Баладин, смертельные подачи Мины Попович, и Бошкович, имея два сетбола, приносит победу в партии в очередной атаке. Следом всё решила подача Каракурт, которая принесла брейковый мяч (21:19). Не помог и тайм-аут Гвидетти, который из раза в раз просил не блокировать Варгас, а смягчать и поднимать мячи уже в защите. Но именно диагональная Турции отправила матч в пятую партию – 25:22. Там судьбу золота решил один момент: блок Гюнеш на Бошкович в концовке партии. Брейковое очко так и осталось решающим до конца тай-брейка.

Сербия – Турция — 2:3 (27:25, 21:25, 25:22, 22:25, 13:15)

Подпись: права на видео принадлежат CEV. Посмотреть его можно на YouTube-канале European Volleyball.

В итоге судьба финала решалась прежде всего в битве двух диагональных — Мелиссы Варгас и Тияны Бошкович. Её выиграла турчанка кубинского происхождения, забрав и MVP финала. 41 очко (55% реализации в атаке) и три эйса, в то время как у Тияны 37 баллов. Турция допускала гораздо больше ошибок: о чём говорит третий сет, когда 19:15 превратились в 19:22 и проигранную партию. Но они лучше справлялись с подачей. К тому же у команды Сантарелли было больше решений в атаке – блокирующая Зехра Гюнеш реализовала 100% на передней линии – 11 из 11 мячей и четыре очка на сетке. 15 очков принесла и Эда Эрдем. У сербской же команды больше половины мячей атаковала лишь Бошкович (73/136) и, вероятно, это сказалось в пятом сете, в котором она сама проиграла три мяча.

Тияна Бошкович в сборной Сербии

Тияна Бошкович в сборной Сербии

Фото: OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

Воскресный матч – реванш за финал ЧЕ 2019 года. Тогда в столице Турции Анкаре в пятом сете хозяева вели со счётом 9:6, но сербы догнали соперников и оформили золото. В этот раз не получилось – и Сербия впервые с 2009 года проигрывает Турции на Евро, как и в 2021-м вновь оставшись с серебром.

Все противостояния финалистов до 2023 года:
2021 год – 1:3 (полуфинал)
2019 год – 2:3 (финал)
2019 год – 1:3 (групповой этап)
2017 год – 0:3 (полуфинал)
2015 год – 0:3 (матч за третье место)
2011 год – 2:3 (полуфинал)

В матче за третье место Нидерланды неожиданно разгромили Италию и забрали бронзу. «Поражение днём ранее обожгло нас, но борьба за медаль таким образом не делает нам чести, – сказала Мириам Силла после поражения. – Такие игры случаются, но мы должны позаботиться о том, чтобы они не повторились». Итальянки не смогли справиться со скоростью атак соперниц – их было сложно заблокировать. А центры Италии в бронзовом матче так и не были задействованы на 100%: плохой приём не позволял Алессии Орро пасовать на сетку.

Подпись: права на видео принадлежат CEV. Посмотреть его можно на YouTube-канале European Volleyball.

Три команды по итогам чемпионата (помимо Сербии) — Турция, Нидерланды и Италия — квалифицировались на чемпионат мира — 2025. Сербия в качестве действующих чемпионов мира уже имела путёвку на предстоящий турнир.

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