Исторический финал волейбольного ЧЕ! В пятисетовой битве Сербия вновь упустила золото

Cборная Турции впервые в истории стала чемпионом Европы! В Брюсселе в пятисетовом финале она победила Сербию со счетом 3:2. Этот успех турчанок, довольно уверенно одолевших в четвертьфинале полек (3:0) и в полуфинале итальянок (3:2), является и достижением главного тренера, менее чем за год завоевавшего со своими сборными три трофея.

Второй титул за три месяца

У Турции давно не было впечатляющих результатов: шестое место на ЧМ, пятое – на Олимпиаде, куда они квалифицировались всего дважды в своей истории. Да, были успехи в той же Лиге наций (серебро и бронза) и ЧЕ (три последних первенства на пьедестале), но воспринимать команду как грандов женского волейбола начали в этом году – уверенный №1 рейтинга FIVB после ЧЕ закрепил этот статус.

Даниэле Сантарелли Фото: Kristof Van Accom/Zuma/ТАСС

Ситуация изменилась во многом благодаря лучшему тренеру последних лет Даниэле Сантарелли, который в прошлом году привёл сербов к титулу чемпионов мира (3:0 в финале над Бразилей), а уже в этом — Турцию к победе в Лиге наций и минувшем Евро. Менее чем за год Сантарелли выиграл со своими сборными три крупнейших трофея – помимо золота Олимпийских игр, куда Турции предстоит отобраться на ближайших играх квалификации.

Другой фактор быстрого успеха — Мелисса Варгас. Кубинская нападающая начала представлять цвета Турции как раз этим летом, хотя получила паспорт ещё в 2021 году лично из рук президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Но даже за такой короткий промежуток времени стала национальной героиней: местная пекарня в городке Кютахья накануне финала организовала благотворительную раздачу бубликов за здоровье девушки. «Важно, чтобы Мелисса не пострадала от сглаза. Горожане проявили большой интерес к нашему мероприятию. Надеюсь, мы тоже получим трофей», – говорится в заявлении пекарни.

Акция в поддержку Мелиссы Варгас Фото: twitter.com/gibbybaris

Сербов же сейчас возглавляет другой итальянец Джованни Гвидетти, который с 2017 по 2022 год тренировал… турчанок. Они и разыграли крупнейший европейский титул в волейболе.

Битва диагональных осталась за Варгас

Игра с самого начала была равной, и до середины первой партии команды дарили и возвращали брейковые мячи: две подряд ошибки Эбрар Каракурт из четвёртой зоны дали соперницам шанс оторваться – 16:14. А нечастая ошибка Варгас в атаке принесла Сербии первый матчбол, который затем хитро реализовал блок подопечных Гвидетти: Йована Стеванович убрала руки и мяч от Мелиссы просвистел в аут, не зацепив блок.

Во втором сете сборная Сантарелли стала увеличивать отрыв от Сербии уже со старта. И турчанки регулярно держали преимущество: 11:8, 13:10, 16:12, 20:16, 22:17. Закрыть этот сет для Турции, казалось, уже не составит труда, но эйс Бошкович, сербский блок на Варгас от Сары Лозо – и разница в два очка давала шансы на камбэк. Однако Мелисса снова получила три сетбола и первый же реализовала эйсом – 25:21.

В третьей партии приём сербок совсем посыпался (35% против 70% – у Турции), и преимущество турчанок увеличивалось в разы – 15:9. Казалось, подопечные Сантарелли заберут и этот сет, но две ошибки Хадин Баладин, смертельные подачи Мины Попович, и Бошкович, имея два сетбола, приносит победу в партии в очередной атаке. Следом всё решила подача Каракурт, которая принесла брейковый мяч (21:19). Не помог и тайм-аут Гвидетти, который из раза в раз просил не блокировать Варгас, а смягчать и поднимать мячи уже в защите. Но именно диагональная Турции отправила матч в пятую партию – 25:22. Там судьбу золота решил один момент: блок Гюнеш на Бошкович в концовке партии. Брейковое очко так и осталось решающим до конца тай-брейка.

Сербия – Турция — 2:3 (27:25, 21:25, 25:22, 22:25, 13:15)

Подпись: права на видео принадлежат CEV. Посмотреть его можно на YouTube-канале European Volleyball.

В итоге судьба финала решалась прежде всего в битве двух диагональных — Мелиссы Варгас и Тияны Бошкович. Её выиграла турчанка кубинского происхождения, забрав и MVP финала. 41 очко (55% реализации в атаке) и три эйса, в то время как у Тияны 37 баллов. Турция допускала гораздо больше ошибок: о чём говорит третий сет, когда 19:15 превратились в 19:22 и проигранную партию. Но они лучше справлялись с подачей. К тому же у команды Сантарелли было больше решений в атаке – блокирующая Зехра Гюнеш реализовала 100% на передней линии – 11 из 11 мячей и четыре очка на сетке. 15 очков принесла и Эда Эрдем. У сербской же команды больше половины мячей атаковала лишь Бошкович (73/136) и, вероятно, это сказалось в пятом сете, в котором она сама проиграла три мяча.

Тияна Бошкович в сборной Сербии Фото: OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

Воскресный матч – реванш за финал ЧЕ 2019 года. Тогда в столице Турции Анкаре в пятом сете хозяева вели со счётом 9:6, но сербы догнали соперников и оформили золото. В этот раз не получилось – и Сербия впервые с 2009 года проигрывает Турции на Евро, как и в 2021-м вновь оставшись с серебром.

Все противостояния финалистов до 2023 года:

2021 год – 1:3 (полуфинал)

2019 год – 2:3 (финал)

2019 год – 1:3 (групповой этап)

2017 год – 0:3 (полуфинал)

2015 год – 0:3 (матч за третье место)

2011 год – 2:3 (полуфинал)

В матче за третье место Нидерланды неожиданно разгромили Италию и забрали бронзу. «Поражение днём ранее обожгло нас, но борьба за медаль таким образом не делает нам чести, – сказала Мириам Силла после поражения. – Такие игры случаются, но мы должны позаботиться о том, чтобы они не повторились». Итальянки не смогли справиться со скоростью атак соперниц – их было сложно заблокировать. А центры Италии в бронзовом матче так и не были задействованы на 100%: плохой приём не позволял Алессии Орро пасовать на сетку.

Подпись: права на видео принадлежат CEV. Посмотреть его можно на YouTube-канале European Volleyball.

Три команды по итогам чемпионата (помимо Сербии) — Турция, Нидерланды и Италия — квалифицировались на чемпионат мира — 2025. Сербия в качестве действующих чемпионов мира уже имела путёвку на предстоящий турнир.