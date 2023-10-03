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Определились все участники 1/8 финала Кубка России им. К. Ревы

1 октября завершились двухматчевые встречи отборочного раунда плей-офф розыгрыша Кубка России среди мужских команд памяти Константина Ревы. В результате стал известен состав пар усечённой стадии 1/8 финала (Last 12).

Солигорский «Шахтёр» в двух матчах оказался сильнее волейбольного клуба «Ярославич». Волейбольный клуб «Тюмень» из Высшей лиги А выбил из турнира представителя Суперлиги «Нефтяник» (Оренбург).

Таким образом, в 1/8 финала встретятся:

«Факел» (Новый Уренгой) – «Тюмень»;

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Енисей» (Красноярск);

«Белогорье» (Белгород) – «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь);

АСК (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово).

Участие в 1/4 финала уже обеспечили себе команды, играющие в «Финале четырёх» БЕТСИТИ Кубка Столетия: «Зенит-Казань», «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Новосибирск).