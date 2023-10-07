Казанский «Зенит» стал первым финалистом Кубка Столетия

В Калининграде завершился первый полуфинальный матч «Финала четырёх» мужского Кубка Столетия. Казанский «Зенит» уверенно обыграл новосибирский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:19).
Во втором полуфинале позднее встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит».
Финал и матч за третье место пройдут в Калининграде завтра, 8 октября.
Волейбол. Кубок Столетия. «Финал четырёх». Калининград
Полуфинал
«Зенит» (Казань) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (25:20, 25:20, 25:19).
Кубок Столетия проходит в честь столетия отечественного волейбола. В турнире принимают участие восемь сильнейших команд по итогам прошлого сезона мужской Суперлиги. Сначала они провели двухкруговой турнир в подгруппах, по итогам которого определились участники «Финала четырёх».
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