Лешуков и Стояновский в составе пляжного ВК «Муров» выиграли Кубок Европы

Российские волейболисты, выступающие за азербайджанский клуб «Муров», Илья Лешуков и Олег Стояновский выиграли в составе команды первый титул Кубка Европы среди клубов на песке в золотом сете (15:9). В решающем матче на турнире, проходившем в Турции, спортсмены обыграли хозяев — «ТВФ Спор Лисеси Анкара».

Ранее в четвертьфинале турнира азербайджанская команда обыграла венгерский «Будапешт», в полуфинале — французский «Монпелье».

Напомним, Кубок Европы среди клубов на песке в 2023 году проводится впервые. В нём принимали участие десять мужских клубов, соревнования проходили в Балыкесире (Турция). На этом турнире впервые с марта 2022 года российские спортсмены приняли официальное участие в матчах по пляжному волейболу.