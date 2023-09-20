«Не смотрю международные турниры – ножом по сердцу». Интервью с лучшим пляжником России

Волейболисты-пляжники до отстранения были одними из сильнейших в мире. Об этом говорят медали Евро, победа на ЧМ, финал Олимпийских игр в Токио. Теперь Олег Стояновский в паре с Ильёй Лешуковым разрывает внутренний чемпионат России. Их доминация длится не первый год — как только дуэт объединился в конце 2021 года. За последнюю неделю парни взяли чемпионат России, Кубок Столетия и Кубок Вызова, а по ходу сезона оформили 10 побед.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Стояновский рассказал о победном сезоне в чемпионате России, об отсутствии конкуренции на внутренней арене и желании поскорее вернуться на международную.

«Иногда проскакивает: «А зачем играть?»

— Олег, вы отыграли три турнира почти залпом: чемпионат России, Кубок Столетия, Кубок Вызова. И все выиграли. Не скучно, не демотивирует?

— Знаете, мы не только три турнира в этом году выиграли. Если с начала того года отсчитывать, то у нас, кажется, уже 25-27 побед. Да, конечно, хотелось бы соревноваться с лучшими. Но имеем то, что имеем.

— То есть мысли «эх, сейчас бы с норвежцами сет-другой?» проскакивают?

— Такого не проскакивает (улыбается). Но хочется соревноваться с лучшими командами мирового тура. Необязательно с норвежцами.

— Как-то нехватку конкуренции можно восполнить в условиях отстранения?

— Нет, очевидно, никак. Невозможно вырастить 20 команд одного уровня, чтобы они соревновались друг с другом – кто-то обязательно будет сильнее. У нас богатый опыт выступлений на международной арене, поэтому доминируем по ходу сезона на внутренней. Мы и ещё одна команда – Слава Красильников и Костя Семенов. Мы со Славой – призёры Олимпийских игр. Очевидно, наши команды будут сильнее, чем остальные.

Олег Стояновский и Илья Лешуков с золотом чемпионата России по пляжному волейболу – 2023 Фото: fakelvolley.ru

— Но тем не менее вы и против них ведёте запасом: в прошлом сезоне семь побед, в этом – 10. Перевес как будто бы и тут виден.

— Не как будто бы, а так и есть. За всё время, что мы с ними играли на соревнованиях, они нас лишь раз обыгрывали. Поэтому очевидно, что в таком сочетании мы сильнее.

— В чём успех вашей связки с Ильёй?

— Илья тоже очень хороший игрок – он участвовал в последней Олимпиаде и показал качественную игру, приобрёл необходимый опыт. И когда два хороших игрока встречаются вместе, маленькая вероятность, что у них не получится. У нас с Ильёй хорошее взаимодействие: и на площадке, и вне её. И получается вместе идти к одной цели.

— Какая она сейчас?

— Я просто не люблю проигрывать. Поэтому в каждом матче стараюсь бороться на полную. Мне нравится это чувство, Илье, думаю, тоже. Стараемся поддерживать себя в форме и тонусе – помогает тут и тренер. Конечно, это сложно делать. И когда-то всё равно проскакивают такие настроения: «Зачем играть?»

— Переубеждаете себя?

— Выхода нет, что делать?

«Хотелось бы вернуться на мировую арену прямо завтра»

— А следите за мировыми соревнованиями? У многих позиция: «Нас отстранили – принципиально не смотрю!»

— Нет, я слежу, но в меньшей степени – раньше больше интересовался. Результаты, конечно, проскальзывают – я подписан на всех спортсменов в соцсетях. Каждый раз обидно смотреть какие-то игры и понимать, что мог бы быть там: играть и выигрывать – ножом по сердцу. Поэтому перестал интересоваться — тяжело.

— Бывает, в повестке проскакивают слова поддержки и призывы вернуть россиян со стороны зарубежных спортсменов. Лично сталкивались?

— Это всё равно правительственные решения: решают не спортсмены. Даже если они могли бы что-то сделать, сомневаюсь, что это им нужно. Такой контекст в мире, что к нам не очень хорошо относятся. И самим себе, думаю, они не хотят портить жизнь. Поэтому все ждут какой-то развязки, окончания.

— А вы?

— Я уже перестал это делать. Конечно, хотелось бы вернуться прямо завтра. Хотя… лучше с понедельника (смеётся).

— «Классики» же могут перемещаться из клуба в клуб, CEV и FIVB палки в колёса не вставляют. В пляжном волейболе всё иначе?

— Да, не так, к сожалению, у нас соревнования международные.

— А как же внутренние чемпионаты?

— Они существуют, но они закрытые – нужно разрешение федерации, чтобы участвовать. Но, опять же, это не всё так просто. Задумывался, однако у нас нет практики таких переходов в другие чемпионаты.

«В зале, думаю, «классики» уничтожили бы нас»

— Финансово, наверное, это лучшая неделя в году?

— Да, определённо. Два самых крупных турнира сейчас прошли. И лучшие призовые были за эту неделю.

— В целом отстранение повлияло с финансовой точки зрения? И насколько?

— Да, на мировых турах призовые были намного крупнее – тот же чемпионат мира. Но тут же вопрос денег не так критичен. У нас есть зарплата, получаем какие-то деньги – мы не голодаем. Поэтому денежный вопрос самый последний: он влияет, однако не так остро стоит. Практически у всех спортсменов, кто выступает за Россию на той же Олимпиаде, есть какая-то зарплата – есть ставки в Минспорте для сборников, 100-процентно есть поддержка. Раньше её только федерация выплачивала, затем — клубы, потом на Суперлигу перекинули часть обязательств. Есть клубы, которые исключительно волейболом занимаются – «Обнинск», «Витязь». Всё-таки это тоже работа, и она должна оплачиваться.

— Спонсоры?

— Нет. Но есть энтузиасты, например, компания «Комус», которая развивает пляжный волейбол – в большей степени любительский: проводит свои турниры, но и интересуется профессиональным пляжным волейболом, финансово помогает. Спонсоров нет, лишь в небольшом размере. Опять же, был спонсор Red Bull, который сейчас не функционирует. Ну, и маленькие бренды могут давать ребятам деньги на турниры. Но это не того размера цифры, чтобы можно было, например, где-то жить. К сожалению, для спонсоров спорт не очень привлекательный.

— По цифрам ВФВ, вы забрали около 2 млн рублей призовых на пару за сезон. Этого мало или достаточно?

— Если нет поддержки клубов, которые организовывают условия для развития (аренда зала, поездки на сборы), то этих денег будет мало. Тебе надо ездить тренироваться, жить, если снимаешь квартиру, питаться. Ещё важно, где ты живёшь. Если в городе есть условия для волейбола, то чуть проще. Например, Минспорта делает зимние тренировочные сборы в Анапе, куда приглашаются лучшие спортсмены, примерно 10-12 человек. Они оплачивают базу и дают возможность тренироваться.

— Когда-то вы говорили, что отличный способ найти спонсора и повысить интерес к волейболу – шоу-форматы. Последний – Кубок Вызова – успешная находка? Кайфанули?

— 150%, я получил море удовольствия, болельщики, мне кажется, тоже. Да и федерации, которая это организовала, тоже понравилось. Потому что в первую очередь, кто пришёл, любит волейбол, и им интересно узнать, кто сильнее. Слышал, другим ребятам тоже понравилось: классно выехать на пару дней в Сочи – хорошая погода, песок, болельщики, волейбол…Что ещё нужно? Да и матчи получились интересными, захватывающими. Надеюсь, такой формат будет жить. И вновь что-то подобное организуют.

— Может, обсуждали с тем же Максом Михайловым какие-то тонкости пляжного волейбола?

— Нет, не подходил, ведь идея же всего в том, что мы менялись тренерами. У нас был тренер классической сборной России и клуба «Динамо» Константин Брянский, у них – тренер пляжной женской сборной. Поэтому у всех было время посоветоваться со своим тренером. Да и большинство клубов проводит предсезонные тренировки на песке и имеет какое-то о нём представление, играли все и в отпуске на пляже. Так что в целом это всё волейбол, а он везде одинаковый. Да, условия, мяч, площадка – иные, но это всё нюансы, которые хорошие спортсмены должны учитывать и решать. Опять же, все ребята там титулованные, умеющие играть в волейбол.

— Кто бы победил в классике?

— В этом составе для нас – без шансов (смеётся). Естественно, на песке у нас было преимущество: мы знали, как передвигаться, другие мышцы работают на песке. Благодаря этому и выиграли. Им же было сложнее, чем обычно. В зале точно такое же преимущество будет у них. У нас команда состояла из одного блокирующего и трёх защитников, так что мы были бы точно меньше по росту, поэтому зале было бы сложнее играть. Возможно, в матче 2х2 у нас был бы ещё шанс, но очень сомневаюсь. В зале, думаю, нас бы уничтожили!

— Но «классики» выиграли женский розыгрыш у пляжниц. Это о чём-то говорит?

— Видимо о том, что пляжники не умеют играть в этот формат (смеётся). К нему надо тоже привыкнуть. Мы же и в перерывах, и на сборах играем, уже и шоу-матч такой был – мы знаем, что нужно делать. У девчонок, наверное, не было такого опыта, и некому было им подсказать. Поэтому не получилось обыграть.

Победители волейбольного Кубка Вызова – 2023 Фото: fakelvolley.ru

— На песке вы играете мячами Mikasa. «Волар» в планах?

— Пока его не сделали, но ходит слух, что хотят внедрить и пляжный мяч «Волар».

— Согласны с претензиями по поводу его качества? Или свой мяч – хорошо?

— То, что мяч свой, это, с одной стороны, хорошо – сделали в России. С другой — сразу выпускать его под соревнования было неправильно. Нужно потестить его в лигах ниже, посмотреть, как он себя поведёт. Брак неизбежен, когда ты делаешь первую партию начальной версии мяча. И когда ты запускаешь его на уровень Суперлиги, это, наверное, не очень хорошее решение – есть недочёты. Тот же iPhone сначала выпускает операционную систему, за полгода презентуют, тестируют и только затем выпускают официальную версию для всех. И так же нужно было опробовать мяч: протестировать, собрать обратную связь. Не очень хорошо, что они различаются – придётся потом вновь привыкать к Mikasa.

Пока же им не играл, но постоянно переходить от мяча к мячу, наверное, не очень хорошая идея для достижения результатов. Будь различия минимальны, было бы неплохо: свой мяч, возможно, в цветах триколора.

— Есть опасения, что старт сезона и бац – «Волар».

— Предполагаю. Однако, думаю, сделают его максимально приближенным к Mikasa, и это решит проблему. Но посмотрим. Mikasa в этой сфере монополист, что играет свою роль. Не существует других мячей, и компания может диктовать свои условия – эксклюзивный контракт с FIVB, где на соревнованиях под их эгидой только ими можно играть. Американцы же у себя играют другими мячами.

«Думаю о том, чтобы войти в историю»

— Насколько комфортно было выступать с Вячеславом на Кубке Вызова, зная вашу историю?

— Абсолютно комфортно. Первое время, ещё в том году, правда, отношения были, мягко говоря, напряжённые. Опять же, я к Славику всегда хорошо относился, каких-то обид нет. Время прошло, так что сейчас я получал удовольствие, и во время матча на Кубке Вызова никаких проблем не было.

— В будущем можем увидеть вас вместе?

— Ничего не могу загадывать. Всё может измениться – за последние пару лет мы, кажется, увидели, насколько мир может быстро меняться. И такие незначительные вещи, как «не хочу с ним больше играть», кардинально могут за год поменяться.

Олег Стояновский и Вячеслав Красильников с серебром Олимпиады в 2020 году Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Это уже шестой титул чемпиона России для вас. До рекорда Дмитрия Барсука осталось всего ничего – один. Думаете о том, чтобы войти в историю?

— Да! Конечно, хочется. Цель любого спортсмена – быть лучше всех.

— Для вас рекорды многое значат?

— Наверное, нет, просто хочу быть самым титулованным, быть лучше всех. Тренируешься, чтобы обыгрывать других.

— Кто-то это не афиширует и публично не заявляет.

— Возможно. Но зачем тогда ты выходишь на площадку? Не будешь же ты получать удовольствие от поражения. Приятно побеждать и быть лучшим. Одно другого не исключает.

— Вершину своей карьеры чем всё же исчисляете?

— Хм, не смогу ответить на вопрос. Просто стараюсь выкладываться по максимуму: каждый турнир, каждую игру. К чему это приведёт, посмотрим в конце. Есть у меня какие-то достижения: пока ещё самый молодой чемпион мира. Конечно, хотелось бы остаться в таком статусе подольше, но уже в этом году шведы могут побить этот рекорд. Так что, надеюсь, они не выиграют (смеётся). Хотя бы не в этом году, пожалуйста! Слежу за соперниками и переживаю, если это конкретно меня касается.

— Так открыто о желаниях немногие спортсмены говорят.

— Это мой подход: не вижу ничего постыдного в том, чтобы говорить, что хочешь быть лучшим. Желания банальны, очевидны и присущи всем спортсменам высокого уровня. Может, они просто не озвучивают их или их не спрашивают об этом.

«Вдохновляют примеры Леброна и Брэди – не только Джоковичем едины»

— Знаю, вы наблюдаете за теннисом. Новак Джокович – ролевая для вас модель?

— Конечно, его успехи впечатляют. По цифрам он стопроцентно уже лучший игрок в истории тенниса. Если спрашивать у людей, у них могут быть свои фавориты. Но для большинства – Новак. Кто-то, может, пересмотрит мнение после уже завершения карьеры. Его пример вдохновляет: к 36 годам сохраняет такой высокий уровень, побеждает более молодых спортсменов, адаптируется к новым условиям, тренировкам. Хочется брать с него пример. Заряжают и вдохновляют многие примеры такого долголетия и удержания себя на пике – баскетболист Леброн Джеймс, американский футболист Том Брэди. Так что не только Джоковичем едины.

— Их часто можно встретить на аренах…

— Волейбольных?

— Вы были бы удивлены?

— Рад скорее!

— Замечали таких селебрити?

— Нет! На трибуны нет времени обращать внимания.

— Тот же Новак часто с трибунами заигрывает. А в пляжном волейболе случается?

— Происходит. Тот же Константин Семёнов любит или Александр Самойлов. Кого-то это заряжает, кто-то предпочитает концентрироваться на игре.

— А вы?

— Второе. Все эмоции уже после матча, когда ты выиграл.

— Новак и в 36 лет играет и всех обыгрывает. Знаете свой предел?

— Сложно загадывать: не дай бог случится какая-то серьёзная травма. Сложно прогнозировать. Хотел бы играть как можно дольше: сколько будут позволять здоровье и уровень игры, потому что мне нравится волейбол. 35-40 – цифры, когда обычно спортсмены заканчивают карьеру.

— Постепенно снимают запреты с российских борцов – их и на этап в Белграде пустили. Теперь спортивным гимнастам вроде как дали добро на этапы, где можно получить путевку на Олимпиаду. В пляжном волейболе это возможно?

— У нас олимпийский отбор уже стартовал: он будет проходить в течение всех полутора лет до Олимпиады. Нужно не на одном турнире квалифицироваться, как в той же классике, а в течение полутора лет набирать очки. Поэтому в нашей ситуации всё намного сложнее.

— Для классики есть запасной аэродром – рейтинг.

— У пляжников нет рейтинга давно, у «классиков» только недавно забрали. А потом просто исключат из него — и всё. По последним рекомендациям МОК командные виды спорта под запретом на Олимпиаде. Это всё бесполезно.

Олег Стояновский на этапе ЧР по пляжному волейболу в 2023 году Фото: fakelvolley.ru

— Где бы вы сейчас были, если бы механически не убрали?

— Опустились бы точно. Рейтинг обновляется ежемесячно, нужно поддерживать его на турнирах. Если бы играли, точно могли бы позволить себе заходить в топ-10 – это минимальная планка. У «классиков», да, иная система: в рейтинг идут результаты за несколько лет, у нас считают последние четыре турнира.

— Впереди отпуск. Где его проведёте?

— Сначала какое-то время проведу в Москве, чуть позже улечу за границу: хочу попробовать Мексику – искал безвизовые страны. Сейчас с визами сложно, а я привык, что тот же шенген всегда был благодаря турнирам. Да и Минспорта помогал их делать. И сейчас заниматься документами самостоятельно стало невероятно сложно, ещё и визовые агентства берут нереальные деньги, очень долгое ожидание на приём. Поэтому дождёмся лучших времён.