Стали известны семь участников Олимпийских игр — 2024 по волейболу

По итогам отборочных турниров в Бразилии, Японии и Китае определились шесть мужских волейбольных сборных, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже — 2024. Ими стали: Германия, Бразилия, США, Япония, Польша и Канада. Они присоединились к хозяину олимпийского турнира – Франции.

Таблицы групп отборочного турнира Олимпийских игр — 2024:

Группа А

1. Германия — 21 очко.

2. Бразилия — 15 очков.

3. Куба — 14 очков.

4. Италия — 13 очков.

5. Украина — 10 очков.

6. Чехия — 7 очков.

7. Иран — 4 очка.

8. Катар — 0 очков.

Группа В

1. США — 20 очков.

2. Япония — 16 очков.

3. Словения — 15 очков.

4. Турция — 11 очков.

5. Сербия — 9 очков.

6. Финляндия — 7 очков.

7. Египет — 5 очков.

8. Тунис — 1 очко.

Группа С

1. Польша — 18 очков.

2. Канада — 15 очков.

3. Аргентина — 15 очков.

4. Бельгия — 13 очков.

5. Болгария — 11 очков.

6. Нидерланды — 6 очков.

7. Китай — 6 очков.

8. Мексика — 0 очков.

Напомним, 24 команды жеребьёвкой были разбиты на три группы, в которых сыграли в один круг. По две лучшие из каждой восьмёрки получили путёвки в столицу Франции.

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.