Стали известны семь участников Олимпийских игр — 2024 по волейболу

По итогам отборочных турниров в Бразилии, Японии и Китае определились шесть мужских волейбольных сборных, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже — 2024. Ими стали: Германия, Бразилия, США, Япония, Польша и Канада. Они присоединились к хозяину олимпийского турнира – Франции.
Таблицы групп отборочного турнира Олимпийских игр — 2024:
Группа А
1. Германия — 21 очко.
2. Бразилия — 15 очков.
3. Куба — 14 очков.
4. Италия — 13 очков.
5. Украина — 10 очков.
6. Чехия — 7 очков.
7. Иран — 4 очка.
8. Катар — 0 очков.
Группа В
1. США — 20 очков.
2. Япония — 16 очков.
3. Словения — 15 очков.
4. Турция — 11 очков.
5. Сербия — 9 очков.
6. Финляндия — 7 очков.
7. Египет — 5 очков.
8. Тунис — 1 очко.
Группа С
1. Польша — 18 очков.
2. Канада — 15 очков.
3. Аргентина — 15 очков.
4. Бельгия — 13 очков.
5. Болгария — 11 очков.
6. Нидерланды — 6 очков.
7. Китай — 6 очков.
8. Мексика — 0 очков.
Напомним, 24 команды жеребьёвкой были разбиты на три группы, в которых сыграли в один круг. По две лучшие из каждой восьмёрки получили путёвки в столицу Франции.
Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.