Диагональный «Динамо» Шкулявичус ответил на вопрос, в чём сила российского волейбола

Нападающий московского «Динамо» Романас Шкулявичус поделился мнением о том, в чём главная сила российского волейбола. Накануне команда Константина Брянского оформила первый титул в сезоне – Кубок Cтолетия. Турнир был посвящён юбилею отечественного волейбола.

«Думаю, в талантливых ребятах, так как страна состоит из многих регионов – один лучше другого. Появляются такие одарённые богом игроки, которые развивают свои таланты и становятся качественными волейболистами. Да и вообще русский человек по своему духу, как я понимаю, в матчах за сборную отдаёт всего себя: ради команды и достижения результата наступает на свои амбиции. Наверное, это отличает российский волейбол. В этом и есть сила», – сказал Романас Шкулявичус в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.