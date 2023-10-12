Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Геннадий Шипулин назвал фаворитов чемпионата России

Геннадий Шипулин назвал фаворитов чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Геннадий Шипулин назвал фаворитов чемпионата страны, который начался 11 октября.

«Россия по-прежнему великая держава в волейболе. Поздравляю любителей данного вида спорта с его столетием. Соревнования по волейболу проходят по сей день по всей стране среди и детей, и взрослых. И в честь этого проходил Кубок столетия. Его выиграло московское «Динамо», которое показало отличную игру в финале, несмотря на достойных соперников. Хочется надеяться, что «Динамо» сделает выводы после победы в турнире и в этот раз поборется за чемпионство, которого не смогли достичь они в прошлом сезоне. Я буду болеть за них. Они потенциально очень сильны и хорошо укомплектованы. Среди фаворитов турнира еще отмечу два «Зенита» из Санкт-Петербурга и Казани, а также «Локомотив» из Новосибирска», — приводит слова Шипулина телеграм-канал спортивного радио «Движение».

В первых матчах турнира клуб из Беларуси «Шахтёр» (Солигорск) уступил казанскому «Зениту» 1:3, а «Нова» из Новокуйбышевска проиграла московскому «Динамо» 0:3.

Материалы по теме
Казанский «Зенит» вновь пошёл за титулом? Самое важное о мужской волейбольной Суперлиге
Казанский «Зенит» вновь пошёл за титулом? Самое важное о мужской волейбольной Суперлиге
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android