Геннадий Шипулин назвал фаворитов чемпионата России

Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Геннадий Шипулин назвал фаворитов чемпионата страны, который начался 11 октября.

«Россия по-прежнему великая держава в волейболе. Поздравляю любителей данного вида спорта с его столетием. Соревнования по волейболу проходят по сей день по всей стране среди и детей, и взрослых. И в честь этого проходил Кубок столетия. Его выиграло московское «Динамо», которое показало отличную игру в финале, несмотря на достойных соперников. Хочется надеяться, что «Динамо» сделает выводы после победы в турнире и в этот раз поборется за чемпионство, которого не смогли достичь они в прошлом сезоне. Я буду болеть за них. Они потенциально очень сильны и хорошо укомплектованы. Среди фаворитов турнира еще отмечу два «Зенита» из Санкт-Петербурга и Казани, а также «Локомотив» из Новосибирска», — приводит слова Шипулина телеграм-канал спортивного радио «Движение».

В первых матчах турнира клуб из Беларуси «Шахтёр» (Солигорск) уступил казанскому «Зениту» 1:3, а «Нова» из Новокуйбышевска проиграла московскому «Динамо» 0:3.