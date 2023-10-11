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Мужская Суперлига по волейболу — 2023/2024: участники, расписание, трансферы, фавориты, Зенит-Казань, Локомотив, Динамо

Казанский «Зенит» вновь пошёл за титулом? Самое важное о мужской волейбольной Суперлиге
Татьяна Постникова
Казанский «Зенит» вновь пошёл за титулом
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Действующим чемпионам будут противостоять топы из «Динамо» и «Локомотива».

11 октября стартует долгожданный сезон мужской Суперлиги. Из-за Кубка Столетия и мужского чемпионата Европы турнир начинается непривычно поздно. В предстоящем сезоне казанский «Зенит» попробует защитить титул, а московское «Динамо» и «Локомотив» постараются лишить соперника этой возможности.

Собрали для вас всё самое важное и интересное о турнире.

Команды мужской Суперлиги

Традиционно в турнире примут участие 16 команд: 15 из России и одна из Беларуси. Состав российских клубов по сравнению с прошлым сезоном никак не изменился. Мы увидим «Зенит-Казань», «Локомотив», «Динамо Москва», «Зенит-СПб», «Белогорье», «Динамо-ЛО», «Факел», АСК, «Кузбасс», «Урал», «Енисей», «Газпром-Югра», «Нефтяник», «Югру-Самотлор», «Нову».

А вот Беларусь будет представлять другая команда, по сравнению с 2022-м: вместо «Строителя» из Минска выступит «Шахтёр» из Солигорска.

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Когда стартует Суперлига. Расписание первого круга

Суперлига начнётся 11 октября матчем «Нова» — «Динамо Москва». Регулярный чемпионат продлится до 17 марта, а с 21 марта стартует стадия плей-офф. Завершится сезон в мае.

Волейбол. Мужская Суперлига. Расписание 1-го тура

11 октября. 17:00. «Нова» – «Динамо Москва»;
11 октября. 17:30. «Шахтёр» – «Зенит-Казань»;
14 октября. 16:00. «Белогорье» – «Газпром-Югра»;
14 октября. 16:00. «Факел» — «Урал»;
14 октября. 16:00. «Югра-Самотлор» – «Локомотив»;
14 октября. 18:00. «Зенит СПб» – «Нефтяник»;
14 октября. 19:00. АСК – «Кузбасс»;
15 октября. 17:00. «Динамо-ЛО» – «Енисей».
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Главные переходы перед стартом Суперлиги

В межсезонье случилось немало трансферов игроков и тренеров. В предстоящем сезоне вместо Бориса Колчина «Белогорьем» будет руководить Александр Волков. В «Урал» вернулся амнистированный Андрей Воронков, предыдущий тренер Антон Малышев переведён в ассистенты. Сменился тренер и в «Нефтянике»: главным в команде вместо Алексея Рудакова будет Павел Борщ.

Воронков вернулся. Работая в женском «Локомотиве», он попал в расистский скандал:
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Более серьёзные перестановки произошли среди игроков. «Югра-Самотлор» практически полностью пересобрала команду, из «старичков» осталось лишь трое. Глобальные изменения также произошли в «Газпроме-Югра», АСК, «Кузбассе», «Урале», «Енисее», «Нефтянике», «Динамо-ЛО» и «Нове».

Другие клубы совершили меньшее количество трансферов, но зато каких! «Зенит-Казань» приобрёл второго бомбардира предыдущей регулярки Кирилла Клеца, а «Зенит-СПб» — доигровщика Андрея Титича. «Локомотив» заполучил Павла Константинова и Мартина Атанасова, а «Белогорье» – двухметрового Цзининь Чжана.

Цзининь Чжан

Цзининь Чжан

Фото: volleyballworld.com

Совсем мало усиливающих переходов в этом межсезонье было у «Факела». В клуб пришли всего два новых игрока. А вот прошлогодний вице-чемпион московское «Динамо» вообще не сделало ни одно трансфера!

«Это лишь доказывает, что у нас каждый игрок на своём месте, – объяснил главный тренер команды Константин Брянский «БО». – Все ребята мотивированы и хотят приносить пользу команде, что очень важно. Мы в них верим, они часть нашей большой спортивной семьи. Мы со спортивным директором клуба Сергеем Заиченко бились за ребят, хотели продлить взаимоотношения с каждым из них».

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Фавориты мужской Суперлиги по волейболу

Среди главных фаворитов турнира – «Зенит-Казань». Команда за два сезона проиграла лишь пять матчей. При этом казанцы в этом межсезонье заметно усилились. Неудивительно, что подопечные Алексея Вербова – явные претенденты на титул.

За золото чемпионата России также поборются «Динамо-Москва», решившее не менять свой вполне сильный состав, и «Локомотив», страдавший весь прошлый сезон из-за травм, но наконец-то решивший эту проблему.

Потенциально за медали может зацепиться и «Белогорье». В межсезонье команда сделала хорошие трансферы и приобрела топового Цзининь Чжана. Но хватит ли новому тренеру Волкову опыту и чутья – это пока вопрос.

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