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Тренер российских волейболисток Зоран Терзич отказался возглавить сборную Италии

Тренер российских волейболисток Зоран Терзич отказался возглавить сборную Италии
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Тренер женской сборной России по волейболу и казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич отказался возглавить итальянскую национальную команду, сообщает Volley News.

Ожидается, что контракт с Давиде Маццанти будет окончательно завершён в эти дни на заседании исполкома итальянской федерации, а вот имя нового главного тренера названо не будет. Терзич был первым выбором итальянцев. Однако специалист взял время на раздумья, после чего отказался. Сообщается, что Всероссийская федерация волейбола, учитывая временное бездействие сборной, готова была отпустить специалиста, однако он решил остаться в России.

Среди других кандидатов в новые наставники итальянских волейболисток называется Хулио Веласко, хотя сам специалист отрицает такую возможность.

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