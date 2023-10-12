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«Фенербахче» с Ариной Федоровцевой не смог завоевать Суперкубок Турции – 2023 по волейболу

«Фенербахче» с Ариной Федоровцевой не смог завоевать Суперкубок Турции – 2023 по волейболу
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Определился обладатель женского Суперкубка Турции – 2023 по волейболу. Им стал клуб из Стамбула «Вакифбанк».

В титульном матче волейболистки «Вакифбанка» со счётом 3:2 (23:25, 25:22, 22:25, 25:22, 15:12) обыграли представительниц «Фенербахче» (действующего чемпиона Турции). Таким образом, «Вакифбанк» стал чемпионом Суперкубка Турции второй год подряд.

Отметим, что в составе «Фенербахче» в матче выступала российская доигровщица Арина Федоровцева. В активе россиянки 18 очков (9 брейковых) и показатель полезности –2. Арина реализовала 15 из 48 атак (31%, 13 потерь) и сделала три блока. Также у Арины 47% позитивного приёма и три ошибки при 34 действиях.

Ещё одна российская волейболистка «Фенербахче» — блокирующая Ирина Фетисова — провела этот матч в запасе.

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