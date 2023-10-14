Санкт-петербургский «Зенит» с победы стартовал в волейбольной Суперлиге

Завершились три матча 1-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл оренбургский «Нефтяник» со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:22). Новоуренгойский «Факел» в домашнем матче взял верх над уфимским «Уралом» — 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:21). Кемеровский «Кузбасс» в гостях одержал победу над нижегородской командой АСК – 3:0 (28:26, 25:22, 25:19).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 1-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нефтяник» (Оренбург) – 3:0 (25:16, 25:19, 25:22).

«Факел» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:21).

АСК (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово) – 0:3 (26:28, 22:25, 19:25).