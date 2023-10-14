Россиянка Виктория Руссу признана MVP Суперкубка Франции по волейболу

Действующий чемпион Франции по волейболу среди женщин «Волеро Ле Канне» стал обладателем Суперкубка страны. В матче за почётный трофей «Волеро Ле Канне» одержал победу над «Безье» со счётом 3:0 (25:14, 25:17, 25:17).

Самым ценным игроком встречи была признана российская диагональная победительниц Виктория Руссу.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Волеро» оформило второе чемпионство подряд со стартовой шестёркой русских волейболисток в составе. Тогда в финальной серии из двух матчей они разгромили «Мюлуз» – 3:1 (15:25, 26:24, 26:24, 25:16). Чемпионками Франции стали шесть российских волейболисток – Анна Котикова, Татьяна Симанихина, Вита Акимова, Алина Попова, Елизавета Кочурина и Виктория Кобзарь. В клуб их привёл российский бизнесмен и бывший советский волейболист Станислав Якубовский, или Став Якоби.