Волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя вышли в четвертьфинал Кубка России среди мужских команд. На стадии 1/8 финала «Факел» на своей площадке встречался с «Тюменью». Накануне хозяева взяли верх над соперником со счётом 3:0 (25:13, 25:17, 25:17), а сегодня, 18 октября, в ответном матче «Факел» превзошёл «Тюмень» — 3:0 (25:9, 25:17, 25:16).

Соперником «Факела» по четвертьфиналу станет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Матчи состоятся 4 и 11 ноября, первая игра пройдет на площадке «Факела», ответная – в Санкт-Петербурге.

Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/8 финала

Первый матч, 17 октября

«Факел» (Новый Урегой) – «Тюмень» — 3:0 (25:13, 25:17, 25:17).

Ответный матч, 18 октября

«Факел» (Новый Урегой) – «Тюмень» — 3:0 (25:9, 25:17, 25:16).