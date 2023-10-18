«Белогорье» обыграло «Шахтёр» в первом матче 1/8 финала Кубка России

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Завершились первые матчи 1/8 финала Кубка России по волейболу среди мужских команд. «Динамо-ЛО» на своей площадке неожиданно уступило красноярскому «Енисею» со счётом 1:3 (22:25, 23:25, 26:24, 26:28). Кемеровский «Кузбасс» дома взял верх над нижегородской командой АСК — 3:1 (28:26, 25:19, 20:25, 25:22). Белгородское «Белогорье» в гостях нанесло поражение солигорскому «Шахтёру» со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:21).

Ответные матчи в Туле, где играет «Белогорье», и в Нижнем Новгороде пройдут 25 октября, в Красноярске – 26 октября

Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/8 финала

Первые матчи

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Енисей» (Красноярск) – 1:3 (22:25, 23:25, 26:24, 26:28).

«Кузбасс» (Кемерово) – АСК (Нижний Новгород) – 3:1 (28:26, 25:19, 20:25, 25:22).

«Шахтёр» (Солигорск) – «Белогорье» (Белгород) – 0:3 (18:25, 20:25, 21:25).