Волейболисты «Локомотива» уверенно обыграли казанский «Зенит» на старте чемпионата России

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Небольшой сенсацией завершился первый матч 2-го тура предварительного чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Новосибирский «Локомотив» на своей площадке уверенно обыграл действующего чемпиона страны – казанский «Зенит». Встреча завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:21) в пользу хозяев площадки.

В составе «Локомотива» 18 очков на счету диагонального Ильи Казаченкова. 12 очков в активе капитана Ильяса Куркаева (из них 5 блоков), 11 у Мартина Атанасова, девять у Дмитрия Лызика (включая 4 блока).

«Локомотив» одержал вторую победу кряду в текущем чемпионате России и возглавил турнирную таблицу.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 2-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Казань) – 3:0 (27:25, 25:19, 25:21).