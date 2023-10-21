Вербов — о поражении от ВК «Локомотив»: не были похожи сами на себя

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал поражение команды от новосибирского «Локомотива» со счётом 0:3 (25:27, 19:25, 21:25) в матче 2-го тура чемпионата России по волейболу.

«Знаете, расстройства нет. Мы не заслужили сегодня ни победы, ни даже выигрыша партии. Потому что так играть, как мы сегодня… Не знаю, с чем это связано. Может, со сменой часового пояса… Это обратная история матча в Калининграде: не смогли сегодня усложнить жизнь на приёме сопернику. Новосибирск всё реализовал. Нам даже не за что было зацепиться: сложно, когда соперники из раза в раз выходят победителями из тяжелейших ситуаций. Мы и хотели сделать этот шаг, но неоткуда. Потому что Новосибирск играл сегодня хорошо, мы — плохо. Хотелось как-то переломить ход, были и замены в конце. Даже попытались свыкнуться, что сегодня не судьба. Играть на победу на протяжении всего матча не получалось. Новосибирск почувствовал кровь и не отпускал. Сложно ещё что-то сказать — мы не были похожи сами на себя.

Возможно, вошли в чемпионат не с той ноги: то ли ещё почиваем на лаврах финала в Кубке столетия, хотя мы и титул там не заработали. Мы там тоже действовали хорошо до какого-то момента, а потом свалились на не совсем качественный волейбол, которого не хватило для победы.

Мы всегда сложно начинаем чемпионат. Я ещё на пресс-конференции говорил, что начало будет не за нами. Ожидаемый результат — мы буксуем. Но такого качества игры позволить себе не можем. Сегодня так-то встречались претенденты на медали, но по игре казалось, что разные полюса таблицы играли», — сказал на послематчевом интервью Алексей Вербов.