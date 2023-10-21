Волейболисты московского «Динамо» одержали вторую победу кряду в чемпионате России

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Завершились пять матчей 2-го тура предварительного чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Санкт-петербургский «Зенит», московское «Динамо», «Динамо-ЛО» и «Факел» одержали вторые победы кряду в текущем первенстве.

Турнирную таблицу возглавляют санкт-петербургский «Зенит», новосибирский «Локомотив» и московское «Динамо», не проигравшие пока ни одной партии.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 2-й тур

«Динамо» (Москва) – «Шахтёр» (Солигорск) – 3:0 (25:22, 26:24, 25:21).

«Динамо-ЛО» (Сосновый бор) – «Нефтяник» (Оренбург) – 3:0 (25:17, 25:22, 25:21).

«Факел» (Новый Уренгой) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:2 (20:25, 19:25, 25:15, 25:16, 18:16).

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:3 (20:25, 22:25, 16:25).

АСК (Нижний Новгород) – «Енисей» (Красноярск) – 1:3 (25:21, 21:25, 16:25, 23:25).