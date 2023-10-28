«Белогорье» потерпело первое поражение в волейбольной Суперлиге-2023/2024

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Завершились три матча 3-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Третью победу кряду одержал санкт-петербургский «Зенит», на выезде обыгравший «Югру-Самотлор» со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:20).

Оренбургский «Нефтяник» на своей площадке одержал первую победу в сезоне, взяв верх над «Белогорьем» — 3:1 (19:25, 25:23, 32:30, 25:23). Для гостей поражение стало первым в текущем чемпионате России.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 3-й тур

«Урал» (Уфа) – АСК (Нижний Новгород) – 3:0 (25:21, 27:25, 25:15).

«Нефтяник» (Оренбург) – «Белогорье» (Белгород) – 3:1 (19:25, 25:23, 32:30, 25:23).

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:3 (22:25, 18:25, 20:25).