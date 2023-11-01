Казанский «Зенит» обыграл «Енисей» в первом четвертьфинале Кубка России по волейболу

Четвертьфинальная стадия Кубка России по волейболу среди мужских команд стартовала в Красноярске, где местный «Енисей» потерпел поражение от казанского «Зенита» со счётом 1:3 (25:23, 20:25, 12:25, 20:25). 19 очков набрал лучший бомбардир матча – доигровщик «Енисея» Кирилл Урсов. У «Зенита» 16 очков на счету Максима Михайлова.

В ответном четвертьфинальном матче Кубка России «Зенит» примет «Енисей» в Казани 11 ноября. Четвертьфинальные противостояния состоят из двух матчей с возможным «золотым сетом» в случае равенства побед и очков.

Ещё в двух парах «Кузбасс» — «Динамо», «Факел – «Зенит» (Санкт-Петербург) первые четвертьфинальные матчи пройдут 4 ноября, а «Белогорье» сыграет с «Локомотивом» 5 ноября.

Волейбол. Кубок России. Мужчины

1/4 финала. Первый матч

«Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Казань) – 1:3 (25:23, 20:25, 12:25, 20:25).