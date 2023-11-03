Прокуратура Стамбула закрыла расследование по делу о смерти Итумы после полуфинала ЛЧ

Прокуратура Стамбула завершила расследование дела о смерти 18-летней волейболистки «Новары» Джулии Итумы, сообщает телеграм-канал Волейбол Live со ссылкой на турецкие медиа. Следователи пришли к выводу, что это было самоубийство. Они не нашли никаких доказательств вмешательства третьих лиц и ничего, что могло бы заставить задуматься о другой причине гибели спортсменки.

В ночь с 12 на 13 апреля тело Итумы нашли у отеля после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов в Стамбуле. В той встрече турецкий «Эджзаджибаши» выиграл у «Новары» со счётом 3:0 и вышел в финал турнира.

Для Итумы финал европейского клубного чемпионата мог стать дебютным в команде: она проводила тут первый сезон после ухода из «Италии». Хотя уже выигрывала крупные титулы с молодёжной сборной, в том числе золото на ЧМ до 20 лет в 2021 году и на ЧЕ до 19 лет в 2022-м.