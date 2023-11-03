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У экс-игрока женской сборной Нидерландов обнаружили рак

У экс-игрока женской сборной Нидерландов обнаружили рак
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Бывшая либеро женской сборной Нидерландов Мирте Схот сообщила, что ей диагностировали рак.

«Я никогда не ожидала, что это может случиться со мной, но 11 октября в 17:18 мне позвонили, и мой мир на мгновение остановился: «Плохие новости, у тебя рак».

В последние недели последовало множество исследований, в ходе которых серьёзность ситуации становится всё более очевидной. Сейчас я нахожусь на старте самой важной и трудной гонки в своей жизни. К счастью, я чувствую, что играю этот матч не одна. Я чувствую себя сильнее благодаря прекрасной команде вокруг меня. Спасибо всем дорогим родственникам, друзьям и коллегам, которые уже поддержали меня. Я очень растрогана вашей любовью.

Предстоит период неопределённостей, и я не знаю, чего ожидать. Я буду делиться обновлениями на своей странице», — написала Схот на своей странице в социальной сети.

35-летняя волейболистка завершила карьеру прошлым летом.

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