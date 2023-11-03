У экс-игрока женской сборной Нидерландов обнаружили рак

Бывшая либеро женской сборной Нидерландов Мирте Схот сообщила, что ей диагностировали рак.

«Я никогда не ожидала, что это может случиться со мной, но 11 октября в 17:18 мне позвонили, и мой мир на мгновение остановился: «Плохие новости, у тебя рак».

В последние недели последовало множество исследований, в ходе которых серьёзность ситуации становится всё более очевидной. Сейчас я нахожусь на старте самой важной и трудной гонки в своей жизни. К счастью, я чувствую, что играю этот матч не одна. Я чувствую себя сильнее благодаря прекрасной команде вокруг меня. Спасибо всем дорогим родственникам, друзьям и коллегам, которые уже поддержали меня. Я очень растрогана вашей любовью.

Предстоит период неопределённостей, и я не знаю, чего ожидать. Я буду делиться обновлениями на своей странице», — написала Схот на своей странице в социальной сети.

35-летняя волейболистка завершила карьеру прошлым летом.