Результаты 1/4 финала мужского КР по волейболу. «Локомотив» без труда обыграл «Белогорье»

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Белогорье» в рамках 1/4 финала мужского Кубка России по волейболу.

Встреча проходила в Туле на «Тула-Арене» и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 29:27, 27:25) в пользу гостей из Новосибирска. Ответный матч пройдёт в Новосибирске 11 ноября.

Результаты матчей 1/4 Кубка России по волейболу. 5 ноября

«Енисей — «Зенит-Казань» 1:3 (25:23, 20:25, 12:25, 20, 25).

«Факел» — «Зенит СПб» 2:3 (13:25, 25:22, 25:20, 19:25, 20:22).

«Кузбасс» — «Динамо М» 1:3 (21:25, 25:23, 20:25, 18:25).

«Белогорье» — «Локомотив Нв» 0:3 (19:25, 27:29, 25:27).