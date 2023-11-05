Результаты 1/4 финала мужского КР по волейболу. «Локомотив» без труда обыграл «Белогорье»
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Новосибирский «Локомотив» обыграл «Белогорье» в рамках 1/4 финала мужского Кубка России по волейболу.
Встреча проходила в Туле на «Тула-Арене» и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 29:27, 27:25) в пользу гостей из Новосибирска. Ответный матч пройдёт в Новосибирске 11 ноября.
Результаты матчей 1/4 Кубка России по волейболу. 5 ноября
«Енисей — «Зенит-Казань» 1:3 (25:23, 20:25, 12:25, 20, 25).
«Факел» — «Зенит СПб» 2:3 (13:25, 25:22, 25:20, 19:25, 20:22).
«Кузбасс» — «Динамо М» 1:3 (21:25, 25:23, 20:25, 18:25).
«Белогорье» — «Локомотив Нв» 0:3 (19:25, 27:29, 25:27).
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