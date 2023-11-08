«Факел» одержал четвёртую победу подряд в волейбольной Суперлиге

Завершились четыре матча 4-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Отметим, что «Факел» в гостях нанёс поражение «Нефтянику» со счётом 3:2 (25:17, 25:23, 14:25, 21:25, 15:12) и стал единственной на данный момент командой, которая не проиграла ещё ни одного матча в сезоне-2023/2024. Однако три из четырёх побед команда из Нового Уренгоя одержала на тай-брейке.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 4-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:2 (26:28, 27:25, 25:20, 20:25, 15:11).

«Нефтяник» (Оренбург) – «Факел» (Новый Уренгой) – 2:3 (17:25, 23:25, 25:14, 25:21, 12:15).

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 1:3 (18:25, 26:24, 23:25, 12:25).

«Газпром-Югра» (Сургут) – АСК (Нижний Новгород) – 0:3 (21:25, 23:25, 18:25).