Российский волейболист в Бразилии: игра в Лондоне не национальная боль, а история

Российский волейболист Алексей Налобин, выступающий за бразильский «Арагуари», рассказал, с каким чувством локальные игроки вспоминают историческое поражение на Олимпиаде в Лондоне-2012.
«Всё равно в приоритете Россия. И золотые медали, которые нам достались, дорогого стоят. Тут в бразильской команде было недавно барбекю, и зашёл разговор про волейбольную историю и имена. Они постоянно говорили: «Блин, Мусэрский, мы его вообще не любим!» Игра в Лондоне очень запомнилась и отложилась в памяти бразильцев.
Национальная боль? Скорее, не боль, а уже история. Да, они говорят, что это произошло, говорят, что не любят Дмитрия, но произносят с улыбкой, без сожаления. И работают дальше», – сказал волейболист Налобин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
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