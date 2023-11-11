Определились полуфиналисты мужского Кубка России по волейболу

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В Кубке России по волейболу среди мужских команд завершились вторые матчи 1/4 финала. Как и в первых встречах победы одержали команды, включившиеся в борьбу за трофей именно с этой стадии соревнований.

Новосибирский «Локомотив» дважды обыграл белгородское «Белогорье», санкт-петербургский «Зенит» взял верх над «Факелом» из Нового Уренгоя, казанский «Зенит» оказался сильнее красноярского «Енисея», а московское «Динамо» — кемеровского «Кузбасса».

В полуфинале казанский «Зенит» встретится с «Локомотивом», а санкт-петербургский «Зенит» — с «Динамо».

Волейбол. Кубок России. Мужчины

1/4 финала. Вторые матчи

«Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье» (Белгород) – 3:1 (27:25, 25:22, 19:25, 25:21).

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:0 (25:20, 25:22, 32:30).

«Зенит» (Казань) – «Енисей» (Красноярск) – 3:1 (25:17, 28:26, 24:26, 25:17).

«Динамо» (Москва) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:0 (25:12, 25:19, 25:23).