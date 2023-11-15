Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 5-го тура

Сегодня, 15 ноября, состоятся матчи 5-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

15 ноября, среда

15:00 мск. «Кузбасс» (Кемерово) – «Газпром-Югра» (Сургут)

15:00 мск. «Локомотив» (Новосибирск) – «Шахтёр» (Солигорск)

17:00 мск. «Урал» (Уфа) – «Енисей» (Красноярск)

17:00 мск. «Факел» (Новый Уренгой) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

18:00 мск. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Нова» (Новокуйбышевск)

19:00 мск. АСК (Нижний Новгород) – «Нефтяник» (Оренбург)

19:00 мск. «Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Казань»

19:30 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва)

За четыре тура чемпионата только одна команда ещё не потерпела поражений («Факел»). Два коллектива («Югра-Самотлор» и «Нова») пока не одержали побед.