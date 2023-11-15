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Волейболисты «Белогорья» переиграли «Зенит-Казань» в матче Суперлиги

Волейболисты «Белогорья» переиграли «Зенит-Казань» в матче Суперлиги
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Завершился матч 5-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Белогорье» на своей площадке нанесло поражение «Зениту-Казань» со счётом 3:1 (18:25, 34:32, 25:21, 25:21).

Для «Белогорья» это четвёртая победа в текущем национальном первенстве. Набрав 12 очков, белгородская команда вошла в группу лидеров, которая состоит из пяти клубов, каждый из которых набрал по 12 очков. Для «Зенита-Казань» это поражение стало вторым в текущем сезоне. Казанский клуб с девятью очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 5-й тур

«Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Казань» – 3:1 (18:25, 34:32, 25:21, 25:21).

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 5-й тур
15 ноября 2023, среда. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
Зенит-Казань
Казань
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Новости. Волейбол
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