Волейболисты «Белогорья» переиграли «Зенит-Казань» в матче Суперлиги

Завершился матч 5-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Белогорье» на своей площадке нанесло поражение «Зениту-Казань» со счётом 3:1 (18:25, 34:32, 25:21, 25:21).

Для «Белогорья» это четвёртая победа в текущем национальном первенстве. Набрав 12 очков, белгородская команда вошла в группу лидеров, которая состоит из пяти клубов, каждый из которых набрал по 12 очков. Для «Зенита-Казань» это поражение стало вторым в текущем сезоне. Казанский клуб с девятью очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 5-й тур

«Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Казань» – 3:1 (18:25, 34:32, 25:21, 25:21).