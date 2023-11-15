Московское «Динамо» на выезде обыграло петербургский «Зенит» в матче Суперлиги

Закончился матч 5-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Динамо» в четырёх сетах со счётом 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 25:22).

Для московского «Динамо» это четвёртая победа в текущем национальном первенстве. Набрав 12 очков, московская команда вошла в группу лидеров, которая состоит из пяти клубов, каждый из которых набрал по 12 очков. Для «Зенита» это поражение стало вторым в текущем сезоне. Петербургский клуб с девятью очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 5-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) — 1:3 (23:25, 17:25, 25:21, 22:25).