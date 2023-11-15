Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 5-го тура, турнирная таблица

Завершился 5-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 5-й тур
«Кузбасс» (Кемерово) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:1 (25:21, 23:25, 25:20, 25:22).
«Локомотив» (Новосибирск) – «Шахтёр» (Солигорск) – 3:0 (25:22, 25:23, 25:20).
«Урал» (Уфа) – «Енисей» (Красноярск) – 1:3 (25:22, 16:25, 20:25, 34:36).
«Факел» (Новый Уренгой) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:21).
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:1 (22:25, 25:19, 25:16, 25:14).
АСК (Нижний Новгород) – «Нефтяник» (Оренбург) – 3:0 (25:21, 25:17, 25:22).
«Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Казань» – 3:1 (18:25, 34:32, 25:21, 25:21).
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) — 1:3 (23:25, 17:25, 25:21, 22:25).