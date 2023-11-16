Пять россиянок набрали больше всех очков в матче ЛЧ «Волей Альба Блаж» — «Волеро Ле-Канне»
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В среду, 15 ноября, в румынском городе Блаж прошёл матч 2-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов в квартете E между местным «Волей Альба Блаж» и французским «Волеро Ле Канне». Гости одержали победу со счётом 3:2 (25:18, 22:25, 15:25, 25:20, 15:13).
Самым результативным игроком матча стала российская диагональная «Волей Альба Блаж» Богумила Бярда. Она набрала 25 очков.
Следом в списке самых результативных игроков встречи стали четыре россиянки, выступающие в «Волеро Ле Канне». Анна Котикова набрала 21 очко, Елизавета Кочурина — 20, Виктория Руссу — 14 и Анастасия Ляшко — 12.
Ещё одна россиянка Алина Попова набрала в составе гостей 9 очков. «Волеро Ле Канне» возглавляет группу E после двух туров.
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