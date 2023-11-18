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«Факел» одержал шестую победу кряду и единолично лидирует в волейбольной Суперлиге

Завершились семь матчей 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Факел» одержал шестую победу подряд, на своей площадке обыграв «Нову» со счётом 3:0 (25:19, 28:26, 26:24). Команда из Нового Уренгоя единолично возглавляет турнирную таблицу.

На втором промежуточном месте с пятью победами в активе располагается новосибирский «Локомотив», обыгравший «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:23, 25:13, 25:23).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 6-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) – «Кузбасс» (Кемерово) – 2:3 (22:25, 21:25, 25:22, 25:20, 7:15).

«Факел» (Новый Уренгой) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:19, 28:26, 26:24)

«Зенит» (Казань) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (25:19, 25:19, 28:26)

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – АСК (Нижний Новгород) – 3:0 (25:22, 25:23, 25:19)

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:0 (25:23, 25:13, 25:23)

«Шахтёр» (Солигорск) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:21,25:22, 25:17).

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:23, 16:25, 25:20, 30:28)