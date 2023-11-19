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Волейболисты «Белогорья» уступили московскому «Динамо» в матче Суперлиги

Волейболисты «Белогорья» уступили московскому «Динамо» в матче Суперлиги
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Завершился матч 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Белогорье» в гостях уступило московскому «Динамо» со счётом 1:3 (19:25, 25:23, 22:25, 21:25).

Для «Белогорья» это второе поражение в текущем национальном первенстве. Имея в активе 12 очков, белгородская команда опустилось с пятой на шестую позицию. Для «Динамо Москва» эта победа стала пятой в текущем сезоне. Московский клуб с 15 очками поднялся на вторую позицию в турнирной таблице. Лидером чемпионата остаётся «Факел» из Нового Уренгоя, который имеет равное количество очков с московским «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 6-й тур

«Динамо Москва» – «Белогорье» (Белгород) – 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:21).

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 6-й тур
19 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Рейнсон, Шкулявичус, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Касаткин, Цибульский, Сёмышев, Соколов, Зубов, Целищев, Кулешов, Керминен, Лихошерстов
Белогорье: Чекмизов, Цепков, Жогов, Молдавский, Маслиев, Тетюхин, Габелко, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Штыблов, Цзининь, Галимов
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