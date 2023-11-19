Волейболисты «Белогорья» уступили московскому «Динамо» в матче Суперлиги

Завершился матч 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Белогорье» в гостях уступило московскому «Динамо» со счётом 1:3 (19:25, 25:23, 22:25, 21:25).

Для «Белогорья» это второе поражение в текущем национальном первенстве. Имея в активе 12 очков, белгородская команда опустилось с пятой на шестую позицию. Для «Динамо Москва» эта победа стала пятой в текущем сезоне. Московский клуб с 15 очками поднялся на вторую позицию в турнирной таблице. Лидером чемпионата остаётся «Факел» из Нового Уренгоя, который имеет равное количество очков с московским «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 6-й тур

«Динамо Москва» – «Белогорье» (Белгород) – 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:21).