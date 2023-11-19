Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 6-го тура, турнирная таблица

Завершился 6-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 6-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:0 (25:23, 25:13, 25:23)
«Нефтяник» (Оренбург) – «Кузбасс» (Кемерово) – 2:3 (22:25, 21:25, 25:22, 25:20, 7:15)
«Факел» (Новый Уренгой) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:19, 28:26, 26:24)
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – АСК (Нижний Новгород) – 3:0 (25:22, 25:23, 25:19)
«Газпром-Югра» (Сургут) – «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:23, 16:25, 25:20, 30:28)
«Зенит-Казань» – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (25:19, 25:19, 28:26)
«Шахтёр» (Солигорск) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:21, 25:22, 25:17).