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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 7-го тура

Сегодня, 22 ноября стартует 7-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Волейбол. Мужчины. Суперлига, 7-й тур. Расписание

22 ноября, среда

15:00 мск «Енисей» (Красноярск) — «Газпром-Югра» (Сургут)

15:00 мск «Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород)

17:00 мск «Урал» (Уфа) — «Нефтяник» (Оренбург)

18:00 мск «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо» (Москва)

19:00 мск АСК (Нижний Новгород) — «Нова» (Новокуйбышевск)

19:00 мск «Зенит-Казань» (Казань) — «Факел» (Новый Уренгой)

20:00 мск «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь)

23 ноября, четверг

15:00 мск «Кузбасс» (Кемерово) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)