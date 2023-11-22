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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 7-го тура

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 7-го тура
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Сегодня, 22 ноября стартует 7-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Волейбол. Мужчины. Суперлига, 7-й тур. Расписание

22 ноября, среда
15:00 мск «Енисей» (Красноярск) — «Газпром-Югра» (Сургут)
15:00 мск «Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород)
17:00 мск «Урал» (Уфа) — «Нефтяник» (Оренбург)
18:00 мск «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо» (Москва)
19:00 мск АСК (Нижний Новгород) — «Нова» (Новокуйбышевск)
19:00 мск «Зенит-Казань» (Казань) — «Факел» (Новый Уренгой)
20:00 мск «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь)

23 ноября, четверг
15:00 мск «Кузбасс» (Кемерово) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

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