Волейболисты «Локомотива» обыграли «Белогорье» и вышли в лидеры Суперлиги

Завершились два матча 7-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Новосибирский «Локомотив» на своей площадке нанёс поражение белгородскому «Белогорью» со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:15, 25:23).

В другом матче красноярский «Енисей» дома уверенно обыграл «Газпром-Югра» из Сургута — 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).

«Локомотив» одержал шестую победу в семи матчах и с 18 очками вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице, «Белогорье» с четырьмя победами и тремя поражениями – шестое. У «Енисея» также четыре победы и восьмое место, «Газпром-Югра» с двумя победами – на 11-й позиции.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 7-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье» (Белгород) – 3:1 (23:25, 25:20, 25:15, 25:23).

«Енисей» (Красноярск) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).