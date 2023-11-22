Волейболисты казанского «Зенита» нанесли «Факелу» первое поражение в Суперлиге

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершились четыре матча 7-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

В центральной встрече игрового дня казанский «Зенит» на своей площадке нанёс поражение новоуренгойскому «Факелу» со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:19). Для «Факела» поражение стало первым в семи матчах текущего сезона. «Зенит» одержал пятую победу.

Московское «Динамо» одержало шестую победу, обыграв «Динамо-ЛО» (3:1), и с 18 очками в активе делит с новосибирским «Локомотивом» первенство в турнирной таблице.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 7-й тур

«Урал» (Уфа) – «Нефтяник» (Оренбург) – 3:1 (25:22, 22:25, 25:18, 25:21).

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (30:28, 20:25, 21:25, 20:25).

АСК (Нижний Новгород) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 0:3 (19:25, 23:25, 21:25).

«Зенит» (Казань) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).