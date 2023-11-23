Сербский волейболист Атанасьевич, планирующий приехать в Россию, впервые стал отцом

Известный сербский волейболист Александр Атанасьевич, который в начале 2024 года присоединится к новосибирскому клубу «Локомотив», и одна из лучших болгарских волейболисток Элица Васильева впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Тео. Атанасьевич и Васильева поженились в конце мая 2022 года в Белграде.

В сезоне-2021/2022 в составе команды московского «Динамо» Васильева завоевала бронзу чемпионата России. С 2015 по 2018 годы Элица также играла за российский клуб – казанское «Динамо». Летом 2022 года она провела свой последний чемпионат мира в составе сборной Болгарии, а уже осенью объявила о завершении карьеры в сборной. Элица была капитаном национальной команды с 2015 года.

С 2013 по 2021 годы Александр Атанасьевич играл в итальянской команде «Перуджа», вместе с которой стал чемпионом Италии (2018) и серебряным призёром Лиги чемпионов (2017). В 2021 году он вернулся в польскую команду «Скра», вместе с которой завоевал серебро в Лиге чемпионов в сезоне-2011/2012. В составе сборной Сербии Александр становился чемпионом Европы (2011, 2019) и победителем Мировой лиги (2016).

Ожидается, что Атанасьевич присоединится к новосибирским железнодорожникам в начале 2024 года после завершения сезона в чемпионате Китая, где он выступает за «Шанхай».